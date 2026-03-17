Νέοι κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης στις Π.Ε. Ηλείας και Αχαΐας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για διαρκή βελτίωση της οδικής ασφάλειας προχωράει στην εγκατάσταση νέων φωτεινών σηματοδοτών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου των Π.Ε. Ηλείας και Αχαΐας.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου 2026 στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) με συνολικό προϋπολογισμό 630.000 ευρώ κι έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 18 μήνες.

Η εργολαβία αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέων φωτεινών σηματοδοτών σε έξι κρίσιμους κόμβους, με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών.

Οι κόμβοι όπου θα γίνουν παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – Σαβάλια (Αμαλιάδα)

Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – Ροβιάτα (Αμαλιάδα)

Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως – Κολύρι (Πύργος)

Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως – Λαμπέτι (Πύργος)

Οδός Πανεπιστημίου – Κορυδαλλέως (Πάτρα)

Ελευθερίου Βενιζέλου – 12ο Λύκειο / Διάβαση πεζών (Πάτρα).

Οι παραπάνω παρεμβάσεις επιλέχθηκαν βάσει των αναγκών κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, αυξημένης επικινδυνότητας και εξυπηρέτησης πολυσύχναστων περιοχών.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος, ανέφερε πως: «Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, προχωρούμε στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε πολυσύχναστους δρόμους και επικίνδυνες διασταυρώσεις, στις Περιφερειακές Ενότητες, Αχαΐας και Ηλείας. Με το σημαντικό αυτό έργο, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα, ικανοποιούμε παράλληλα τα δίκαια αιτήματα κατοίκων και φορέων των παραπάνω περιοχών, για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων στα εν λόγω σημεία, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων αλλά και διελεύσεις πεζών».