Ποιος ήταν ο Άλι Λαριτζανί, ένας εκ των “Κένεντι του Ιράν”

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Λαριτζάνι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ηγεσία του Ιράν, επιβλέποντας την καταστολή διαδηλώσεων και την εφαρμογή στρατιωτικών μέτρων κατά εσωτερικών αντιπάλων. Μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θεωρήθηκε από ξένα Mέσα ως ο πιο ισχυρός άνδρας της χώρας και de facto ηγέτης σε συνθήκες πολέμου.

Όπως ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ, στόχος του πλήγματος ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν, ενώ τη ζωή του έχασε και ο διοικητής της δύναμης εσωτερικής ασφάλειας «Μπασίτζ», Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, έπεσε νεκρός σε ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε, το πρωί της Τρίτης (17/3), ο IDF.

Σημειώνεται πως, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον είχε επικηρύξει για 10 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και άλλους Ιρανούς ηγέτες.

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζάνι που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή επίθεση

Ο Αλί Λαριτζανί ήταν Ιρανός πολιτικός, συνταξιούχος στρατιωτικός και φιλόσοφος, που υπηρέτησε ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν από το 2025, θέση που κατείχε και προηγουμένως μεταξύ 2005 και 2007. Αποτέλεσε καθοριστική φιγούρα για τη σύγχρονη ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η επιρροή του κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ισραήλ.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη και επιδραστική οικογένεια, ανήκε σε μια πολιτική δυναστεία που το περιοδικό Time είχε αποκαλέσει ως «Κένεντι του Ιράν». Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος, ενώ τα αδέλφια του κατείχαν κορυφαίες θέσεις στη Δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο των Ειδικών, το όργανο που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη.

Ο Λαριτζανί φοίτησε στο σεμινάριο της Κομ και απέκτησε πτυχίο στα Μαθηματικά και την Πληροφορική από το Aryamehr University of Technology, καθώς και μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Δυτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία έχει δημοσιεύσει έργα για φιλοσόφους όπως ο Immanuel Kant και ο Saul Kripke και υπηρέτησε ως καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και ανέβηκε σε ηγετικές θέσεις στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, αναπληρωτής υπουργός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και επικεφαλής της ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας (1994–2004).

Το 2005 έγινε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αντικαθιστώντας τον Hassan Rouhani, και αποτέλεσε τον κύριο διαπραγματευτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε θέματα εθνικής ασφάλειας και πυρηνικού προγράμματος. Μεταξύ 2008 και 2020 υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ενώ υπήρξε και μέλος του Συμβουλίου Διευθέτησης Ζητημάτων από το 1997.

Υπήρξε υποψήφιος για την προεδρία του Ιράν το 2005, το 2021 και το 2024, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αποκλείστηκε από το Guardian Council. Η πολιτική του θέση χαρακτηριζόταν ως κεντροδεξιά και μετριοπαθώς συντηρητική, με έμφαση στον πραγματισμό και την εθνική ασφάλεια.

Ο Λαριτζανί έχει επίσης αδερφό, τον Σαΐντ Λαριτζανί, ο οποίος είναι δικαστικός αξιωματούχος και επικεφαλής του Ιρανικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η δημόσια εικόνα του χαρακτηριζόταν από υψηλή υποστήριξη στους Ιρανούς πολίτες, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν υπεροχή θετικής γνώμης έναντι της αρνητικής. Παρά τις πολιτικές του αποφάσεις, θεωρούνταν πραγματιστής και εθνικιστής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εθνικών συμφερόντων.