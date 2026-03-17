Ζάκυνθος: Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, επιβατικό Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ παρόντες ήταν και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκε και ο διοικητής της Τροχαίας, κ. Νεκτάριος Τσώλος, για να συνδράμει στη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ επισημάνθηκε η υποδειγματική ψυχραιμία του οδηγού του λεωφορείου κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Για το περιστατικό, ο διοικητής Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, Πύραρχος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, δήλωσε : «Σημειώθηκε τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα λεωφορείο. Έγινε απεγκλωβισμός του οδηγού του Ι.Χ., ο οποίος είχε εγκλωβιστεί. Ήταν τραυματίας και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ. Στο λεωφορείο επέβαιναν επτά παιδιά και τέσσερις ενήλικες. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Τα παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και παραλήφθηκαν από τους οικείους τους. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτού του είδους τα συμβάντα, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω τραυματισμοί και να πραγματοποιείται ο απεγκλωβισμός σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια».

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κόκορης, ο οποίος δήλωσε: «Μέσα στην ατυχία αυτή, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένα παιδί. Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Βασιλικό, μεταφέροντας μαθητές και άλλους πολίτες, όταν ένα Ι.Χ. όχημα, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με το λεωφορείο. Το λεωφορείο κατέληξε στην άκρη του δρόμου, στη δεξιά πλευρά. Ευτυχώς, τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας».

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.