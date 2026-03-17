Χριστίνα Αλεξοπούλου: «1.000.000 ευρώ στους Δήμους της Αχαΐας για δράσεις πυροπροστασίας»

Με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι της Αχαΐας για δράσεις πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με 1.000.000 ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι της Αχαΐας για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Η χρηματοδότηση, ύψους 50.000.000 ευρώ, συνολικά, από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες των Δήμων της χώρας για επιχειρησιακή ετοιμότητα και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι συγκεκριμένοι πόροι θα αξιοποιηθούν για δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας, όπως καθαρισμούς βλάστησης, ενίσχυση εξοπλισμού, υποστήριξη εθελοντικών δράσεων και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Αναλυτικά η κατανομή στους Δήμους της Αχαΐας:

-Δήμος Αιγιαλείας: 234.000 ευρώ

-Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 164.000 ευρώ

-Δήμος Ερυμάνθου: 165.000 ευρώ

-Δήμος Καλαβρύτων: 215.000 ευρώ

-Δήμος Πατρέων: 224.000 ευρώ

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, υπογραμμίζει σε δήλωσή της ότι «η ενίσχυση των Δήμων με αυξημένους πόρους αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ετοιμότητας των τοπικών αρχών και στην αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών. Σε διαρκή συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και τα συναρμόδια Υπουργεία, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καλύτερη προετοιμασία της χώρας και της Αχαΐας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».