Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στη Βουλή το ζήτημα της μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας»

Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και τη μισθολογική εξέλιξη των ωφελουμένων στο δημόσιο τομέα.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) αποτελεί μείζον ζήτημα για τη μισθολογική εξέλιξη χιλιάδων εργαζομένων που σήμερα υπηρετούν ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ και σε λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών παρείχαν πραγματική εξαρτημένη εργασία, με πλήρη καθήκοντα και ευθύνες, υπό τις ίδιες συνθήκες με το τακτικό προσωπικό των φορέων υποδοχής, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι συμβάσεις τους είχαν τα χαρακτηριστικά συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και όχι μαθητείας ή κατάρτισης.

Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β’ της παρ. του άρθ. 11 ν. 4354/2015 «ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου [...]». Κατά τη δε παρ. 1 του άρθ. 7 του ίδιου νόμου: «στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: [...] ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στ’) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, [...]».

Παρά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2/181847/ΔΕΠ/05-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει υποβληθεί ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής για σκοπούς μισθολογικής εξέλιξης βάσει του ν. 4354/2015.

Η εκκρεμότητα αυτή διαρκεί επί μακρόν με αποτέλεσμα η εν λόγω προϋπηρεσία να μην αναγνωρίζεται μισθολογικά, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για υπηρεσία που παρασχέθηκε σε φορείς της δημόσιας διοίκησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Ήδη έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που αναγνωρίζουν ότι η απασχόληση των ωφελούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δ.ΥΠ.Α. συνιστά πραγματική εξαρτημένη εργασία και ότι η μη μισθολογική αναγνώριση της σχετικής προϋπηρεσίας παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπ’ αριθ. 95/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και η υπ’ αριθ. 206/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.

Επειδή η εκκρεμότητα αυτή αφορά πλέον ευρύ φάσμα εργαζομένων που υπηρετούν σήμερα ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, ως υπάλληλοι ΟΤΑ, ως εκπαιδευτικοί, καθώς και σε λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

Επειδή η συνεχιζόμενη καθυστέρηση δημιουργεί μισθολογικές ανισότητες, αφού παραμένουν καθηλωμένοι μισθολογικά, παρά την πραγματική προϋπηρεσία τους στο Δημόσιο και διαφορετική αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων, διοικητική ανασφάλεια και πλήθος ερμηνειών από φορείς του Δημοσίου,

Επειδή η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Επειδή η επίκληση εκκρεμούς γνωμοδότησης επί τριετία οδηγεί σε ουσιαστική αναστολή μισθολογικών δικαιωμάτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Πότε ακριβώς διαβιβάστηκε το ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους;

2) Για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα η διαδικασία γνωμοδότησης;

3) Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης της γνωμοδότησης;

4) Προτίθεται το Υπουργείο να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για μισθολογική εξέλιξη ανεξαρτήτως της έκδοσης γνωμοδότησης του ΝΣΚ;

5) Θα εκδοθούν ενιαίες οδηγίες προς όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος;