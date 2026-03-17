Αναγνωστοπούλου: «Άμεση μέριμνα για την απορρόφηση των εργαζομένων της επιχείρησης "Elite" στην Πάτρα μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της βουλευτού Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς με θέμα: «Άμεση μέριμνα για την απορρόφηση των εργαζομένων της επιχείρησης "Elite" στην Πάτρα μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην ερώτησή τους προς την Υπουργό αναδεικνύουν το καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας και εργασιακού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι δεκάδες εργαζόμενοι της επιχείρησης «Elite» στην Πάτρα μετά την οριστική παύση των εργασιών της. Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 55 ετών και άνω, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας εξαιρετικά δυσχερή, αν όχι αδύνατη, υπό τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για τους εργαζόμενους, προκειμένου να εξασφαλίσουν το απαραίτητο εισόδημα και τη συμπλήρωση των ενσήμων τους για τη συνταξιοδότηση. Δεδομένου ότι ο Δήμος Πατρέων έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούληση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα να απορροφήσει το προσωπικό αυτό για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων στις υπηρεσίες του, η Πολιτεία οφείλει να δράσει άμεσα. Οι εργαζόμενοι της «Elite» έχουν υποστεί πολυετή εργασιακή ταλαιπωρία και περιόδους απλήρωτης εργασίας, γεγονός που καθιστά την έμπρακτη στήριξή τους επιτακτική κοινωνική ανάγκη.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν από την αρμόδια Υπουργό να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστεί η κατά προτεραιότητα ένταξη των απολυμένων της εταιρείας στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο να εξετάσει την έκτακτη αύξηση των θέσεων ή τη θέσπιση ειδικής ποσόστωσης για τον Δήμο Πατρέων, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο πρόβλημα ανεργίας που προκάλεσε το κλείσιμο της συγκεκριμένης επιχείρησης και την ανάγκη άμεσης προστασίας των εργαζομένων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα".

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης



Θέμα: «Άμεση μέριμνα για την απορρόφηση των εργαζομένων της επιχείρησης Elite στην Πάτρα μέσω των προγραμμάτων

απασχόλησης της ΔΥΠΑ.»

Σε κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας και εργασιακού αδιεξόδου παραμένουν οι δεκάδες εργαζόμενοι της επιχείρησης "Elite" στην Πάτρα, μετά την οριστική παύση των εργασιών της επιχείρησης. Η πλειονότητα των εργαζομένων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 55 ετών και άνω, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας εξαιρετικά δυσχερή, αν όχι αδύνατη, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες της περιοχής.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ κ.λπ.) αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για τους συγκεκριμένους συμπολίτες μας, ώστε να εξασφαλίσουν το απαραίτητο εισόδημα και τη συμπλήρωση των ενσήμων τους για τη συνταξιοδότηση.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Πατρέων έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούληση και την ετοιμότητά του να απορροφήσει το προσωπικό αυτό, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις στις υπηρεσίες του, αλλά και να στηριχθούν έμπρακτα οι απολυμένοι της "Elite" που έχουν υποστεί χρόνια ταλαιπωρία,

Επειδή, η ηλικιακή ομάδα 55-67 αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες επανένταξης στην ιδιωτική αγορά εργασίας,

Επειδή, ο Δήμος Πατρέων έχει δηλώσει την ετοιμότητά του να απορροφήσει προσωπικό μέσω του προγράμματος, εφόσον υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις και χρηματοδοτήσεις και οι εργαζόμενοι της "Elite" στην Πάτρα έχουν υποστεί πολυετή εργασιακή ταλαιπωρία και απλήρωτη εργασία,

Επειδή, οι εργαζόμενοι της "Elite" στην Πάτρα έχουν υποστεί πολυετή εργασιακή ταλαιπωρία και απλήρωτη εργασία.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η κατά προτεραιότητα ένταξη των απολυμένων της εταιρείας "Elite" Πάτρας στις διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος 55-67 (ή αντίστοιχων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης);

2. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε έκτακτη αύξηση των θέσεων ή σε ειδική ποσόστωση για τον Δήμο Πατρέων, λαμβάνοντας υπόψη το οξύ πρόβλημα ανεργίας που προκάλεσε το κλείσιμο της συγκεκριμένης επιχείρησης και την ανάγκη άμεσης κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων της;"

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Έφη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζειμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Νάσος

Πέρκα Θεοπίστη

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης