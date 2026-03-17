Στο Αίγιο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και η Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΝΔ Αιγιαλείας σάς προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση

που διοργανώνουν με θέμα τις εθνικές δράσεις πρόληψης και τα προγράμματα δημόσιας υγείας.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης», στο Αίγιο.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ, πρόκειται για μια κομβική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας που εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση της υγείας τωνπολιτών, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και τη θωράκιση του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

• Τις δράσεις πρόληψης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

• Την πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

• Τον νέο σχεδιασμό για τη Δημόσια Υγεία που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Η πρόληψη αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο για την υγεία μας. Στόχος της εκδήλωσης

είναι η ενημέρωση της κοινωνίας για τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της

ΝΔ και αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής κάθε συμπολίτη μας.