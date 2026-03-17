Ανδρέας Κατσανιώτης: Ερώτηση στον Αν. Υπουργό Μεταφορών για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα ερωτήματα που θέτει
Ερώτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη κατέθεσεο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης την Παρασκευή 12/3/2026 ερώτηση, σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων και τις ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της.
Ο κ. Κατσανιώτης, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας από τον ΟΣΕ, λόγω ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με κατολισθήσεις και γεωλογική αστάθεια, έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες της περιοχής.
Στη συνέχεια, αναφέρει ότι η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού αποτελεί ιστορική υποδομή και σημαντικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας για την Αχαΐα και την ορεινή Αιγιαλεία, ενώ το 2026 συμπληρώνονται 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της (1896), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία της.
Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση θέτει ερωτήματα προς το Υπουργείο σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας, τις γεωλογικές και τεχνικές μελέτες που έχουν ανατεθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, καθώς και τη διασφάλιση από την Hellenic Train ότι τα δρομολόγια θα συνεχιστούν μετά την πιστοποίηση ασφάλειας από τη ΡΑΣ.
Παράλληλα, θέτει το ζήτημα του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ, Βουλευτών του Νομού , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων), ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής επαναλειτουργία της γραμμής, προστατεύοντας την ασφάλεια των επιβατών, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.
13/3/2026
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη
Θέμα:Αναστολή λειτουργίας και ανάγκη αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
Η πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων από τον ΟΣΕ, για λόγους ασφάλειας που σχετίζονται με κατολισθήσεις και γεω-
λογική αστάθεια, έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες της περιοχής.
Η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού αποτελεί ιστορική υποδομή και σημαντικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας για την Αχαΐα και ιδιαίτερα για την
ορεινή Αιγιαλεία και τα Καλάβρυτα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ζήτημα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από την
έναρξη λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού (1896), ενός εμβληματικού έργου υποδομής με σημαντική ιστορική, πολιτιστική και τουριστική αξία για την περιοχή και τη χώρα.Με δεδομένο ότι η αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακο- πτού – Καλαβρύτων αποδίδεται σε ζητήματα ασφάλειας της υποδομής, ερωτάται ο κ.
Υπουργός:
1. Ποια είναι τα τεχνικά δεδομένα που οδήγησαν στην απόφαση αναστολής λειτουργίας
της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού;
2. Ποιες γεωλογικές ή τεχνικές μελέτες έχουν ανατεθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη;
3. Ποιος είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβά-
σεων;
4. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων;
5. Πότε εκτιμάται ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια η σιδηροδρομική γραμ-
μή του Οδοντωτού;
6. Έχει ζητηθεί από την Hellenic Train ρητή επιβεβαίωση ότι, μετά την αποκατάσταση
της σιδηροδρομικής υποδομής του Οδοντωτού από τον ΟΣΕ και την πιστοποίηση
ασφάλειας από τη ΡΑΣ, θα συνεχίσει να εκτελεί τα δρομολόγια με τους ίδιους όρους
της ισχύουσας σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας;
7. Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύγκληση τεχνικής σύσκε-
ψης με τη συμμετοχή ΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ, Βουλευτών του Νομού, Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για τον συντονισμό των
απαιτούμενων ενεργειών;
8. Η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα είναι
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ιστορική σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού θα
επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, στηρίζοντας την
τοπική οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής.
Ο ερωτών Βουλευτής
Ανδρέας Κατσανιώτης
Βουλευτής Αχαϊας ΝΔ
