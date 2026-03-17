Λευκάδα: Αποκρουστικές εικόνες στο Γυμνάσιο του Νυδριού- Νεκρά ποντίκια κρεμασμένα στις βρύσες

Ένα αποκορυστικό θέαμα αντίκρισαν μαθητές και καθηγητές όταν πήγαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο σχολείο. Οι τουαλέτες αλλά και άλλα σημεία στο σχολικό συγκρότημα είχαν βανδαλιστεί.

Σοκαρισμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί έδειξαν στην αστυνομία τις εικόνες που αντίκρυσαν ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκε και η εισαγγελέας.

Όπως φαίνεται, το περιστατικό δεν είναι το πρώτο αφού και άλλες φορές στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν συμβεί παραβατικές συμπεριφορές όπως πέρυσι η ενεργοποίηση πυροσβεστήρων με πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Για το περιστατικό η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Λευκάδας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Λευκάδας καταδικάζει με απόλυτη σαφήνεια τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν σήμερα, 16 Μαρτίου 2026, στο Γυμνάσιο Νυδριού.

Εκφράζουμε τον έντονο αποτροπιασμό μας για το περιστατικό και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι για εμάς υπάρχει μια αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή: η προστασία της εκπαίδευσης και η ασφάλεια των παιδιών μας.



Από τη σημερινή ημέρα καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει το δικαίωμα των παιδιών μας σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον και σε ποιοτική εκπαίδευση. Η σχολική κοινότητα οφείλει να αποτελεί χώρο γνώσης, σεβασμού και δημιουργίας και όχι χώρο φθοράς και απαξίωσης.



Οι γονείς θα παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για την προστασία των σχολείων μας και για τη διασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν.



Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων

Δήμου Λευκάδας