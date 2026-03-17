ΠΑΣΟΚ: Πρώτος σε συνέδρους ο Ανδρουλάκης -Ακολουθούν Δούκας, Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης

Μεγάλη η συμμετοχή στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, που άγγιξε τις 175.000 περίπου.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης που κατάφερε να εκλέξει τους περισσότερους συνέδρους.

Υψηλές αποδόσεις κατάφεραν και τα άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, ως τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Μιχάλη Κατρίνη.

Κερδισμένος πάντως, βγήκε και ο διαγραφείς από την «πράσινη» ΚΟ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που χωρίς καν να προσέλθει να ψηφίσει ο ίδιος, κατάφερε να πετύχει τη δική του πρωτιά στην Τρίπολη.

Στο ισχυρό μήνυμα της συμμετοχής 174.813 πολιτών στην όλη διαδικασία εκλογής συνέδρων, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες». Ο ίδιος μάλιστα βρήκε στην μεγάλη αυτή συμμετοχή ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι «η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη», όπως ανέφερε, καλώντας κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ: «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους. Που θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας», όπως είπε. «Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, με το βλέμμα όλων τώρα να στρέφεται στο συνέδριο, σήμερα Τρίτη, στις δώδεκα το μεσημέρι συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ξενοδοχείο Divani Caravel.