ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: Οι εκλεγμένοι σύνεδροι στην Αχαΐα - Όλα τα ονόματα

Ψήφισαν 10.513 μέλη και φίλοι - Αναλυτικά η σταυροδοσία
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στον νομό Αχαΐα, με τη συμμετοχή να φτάνει τους 10.513 ψηφίσαντες σε όλους τους δήμους.
Οι κάλπες στήθηκαν στους δήμους Πατρέων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, από όπου προέκυψαν οι εκλεγμένοι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του κόμματος. Μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφηκε στον Δήμο Πατρέων με 6.527 ψηφίσαντες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ 10.513
-ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: 807 ψηφίσαντες
-ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ: 1352 ψηφίσαντες
-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: 119 ψηφίσαντες
-ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 1708 ψηφίσαντες
-ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: 6527 Ψηφίσαντες (11ο Δημοτικό: 2696, 2ο Γυμνάσιο: 2352, ΚΕΠ ΡΙΟΥ: 740, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ: 739)
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ:
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36
ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 28
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20
ΧΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10
ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ:
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 149
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 76
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 61
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 60
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 45
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41
ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 36
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 31
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 31
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 31
ΨΥΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 21
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 18
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ:
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 126
ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ 114
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 93
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 91
ΠΛΩΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 90
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 89
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 86
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 83
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 75
ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 75
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 74
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 56
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 54
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΚΥ 18
ΜΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 14
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ:
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 301
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 209
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 102
ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 92
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 74
ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73
ΚΑΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 68
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 68
ΜΑΡΝΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 63
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 61
ΜΕΛΛΗΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 52
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 46
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 43
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41
ΜΠΑΚΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ 40
ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΛΕΥΚΗ 39
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38
ΠΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 32
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28
ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 28
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ:
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 158
ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 136
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 125
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 122
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 116
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 107
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 97
ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 97
ΒΟΓΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 94
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 94
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 90
ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 89
ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83
ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 82
ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 81
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 79
ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 79
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 78
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 75
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 74
ΤΖΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 73
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 72
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 72
ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 71
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 69
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 68
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 68
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68
ΛΟΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 68
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 68
ΜΠΕΝΤΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ 68
ΠΑΝΑΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 68
ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 68
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 66
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 66
ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 66
ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 66
ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 66
ΦΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 66
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 65
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 65
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 65
ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 64
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΗΜΩ-ΜΙΝΑ 64
ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 63
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63
ΤΟΥΝΤΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 63
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 60
ΖΑΛΑΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 59
ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 55
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 53
ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ 53
ΔΟΥΒΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50
ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 44
ΠΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΝΕΛΗ 43
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 42
ΣΚΑΝΤΖΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 40
ΓΟΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΛΩΡΑ 40
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 39
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 38
ΦΛΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 37
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