Ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας στη δράση 10 σχολείων κατά της σχολικής βίας

Aνέλαβαν ρόλους που… πληγώνουν, τραγούδησαν για τη διαφορετικότητα ακόμη και στη νοηματική γλώσσα, απομάκρυναν τα σύννεφα από τις σχολικές τους τσάντες, άνοιξαν παράθυρα στη ζωή και στα όνειρά τους και έχτισαν γέφυρες φιλίας, ενώνοντας τις φωνές τους κατά της σχολικής βίας.

Οι μαθητές δέκα (10) δημοτικών σχολείων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, το πρωί της Παρασκευής συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Αχαΐας, όπου στο πλαίσιο των δράσεων κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» και με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας παρουσίασαν δραστηριότητες, όπως δρώμενα και τραγούδια στέλνοντας μηνύματα υπέρ της αλληλεγγύης και του σεβασμού στο σχολικό περιβάλλον.

Τα παιδιά εξέφρασαν με τον πλέον δημιουργικό τρόπο την ανάγκη για ένα σχολείο ασφαλές, όπου όλοι αισθάνονται αποδεκτοί. Με συνθήματα, ζωγραφιές και συλλογικές δράσεις που ετοίμασαν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους απέδειξαν ότι όταν τα παιδιά μιλούν, οι μεγάλοι ακούνε και διαμορφώνουν ένα θετικό και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον, το οποίο θα εμπνέει όλους τους μαθητές.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος αφού συνεχάρη τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους συμβούλους εκπαίδευσης, τους δασκάλους και τους ίδιους τους μαθητές τόνισε πως «το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ασφάλειας, σεβασμού και συνεργασίας και κάθε παιδί πρέπει να νιώθει ελεύθερο και να μαθαίνει χωρίς φόβο. Οφείλουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα όχι μόνο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, αλλά και για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, όπου κάθε παιδί θα είναι αποδεκτό και προστατευμένο. Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια εξάλειψης κάθε μορφής βίας».

Ακόμη, χαιρετισμό έκαναν ο Διευθυντής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, Νίκος Κλάδης, η Επόπτρια Α’Βάθμιας, Κατερίνα Νικολακοπούλου και η διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Κ. Αχαΐας, Αγγελική Ντζίφα ενώ παρόντες ήταν ακόμη, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Βασίλης Καρβουνιάρης, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ζάγκος και Νικόλαος Χολέβας, από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» η κα Θωμαΐς Σταύρου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Μαριάννα Μπαρτζάκλη, υπεύθυνη σύμβουλος για τη Δυτική Αχαΐα.

Τα σχολεία που συμμετείχαν από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ήταν: Σαγεΐκων, Καρυάς, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας, Λιμνοχωρίου, Ειδικό Δημοτικό Κ. Αχαΐας, Σαντομερίου, Λακκόπετρας, Άρλας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Κ. Αχαΐας, Αγίου Νικολάου Σπάτα, καθώς και από τον Δήμο Πατρέων τα Δημοτικά Σχολεία Βραχνεΐκων και Καμινίων.