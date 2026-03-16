Σκάφος της Frontex βούλιαξε στο Καστελλόριζο - Τραυματίστηκαν δύο άτομα - Πώς έγινε το ατύχημα

Στο σκάφος, φέρεται να επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί ελαφρά τα δύο
Σκάφος της Frontex βούλιαξε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.3.26).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού και βυθίστηκε.
Στο σκάφος, που είναι εσθονικό, επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί ελαφρά τα δύο.
Ο ένας από τους δύο τραυματίες είναι Έλληνας, στέλεχος του Λιμενικού, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με τη Frontex.
Έντονος προβληματισμός και ενιαία θέση όλων, να παρθεί πίσω η απόφαση του ΟΣΕ για κλείσιμο του Οδοντωτού - ΒΙΝΤΕΟ
«Μάχη» Λεχουρίτη- Μπέσκου για τον Οδοντωτό στο facebook με αιχμή τις δηλώσεις περί επικινδυνότητας
Πάτρα: Εικόνες εγκατάλειψης στο Έλος της Αγυιάς- Σκουπίδια, γκράφιτι και πινακίδα πεταμένη στο νερό- ΦΩΤΟ
