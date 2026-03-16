Σκάφος της Frontex βούλιαξε στο Καστελλόριζο - Τραυματίστηκαν δύο άτομα - Πώς έγινε το ατύχημα

Σκάφος της Frontex βούλιαξε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας (16.3.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού και βυθίστηκε.

Στο σκάφος, που είναι εσθονικό, επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί ελαφρά τα δύο.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες είναι Έλληνας, στέλεχος του Λιμενικού, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με τη Frontex.