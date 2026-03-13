Συνεδριάζει την Τετάρτη 18/3, στο Μεσολόγγι, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 16.00, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026, όπως επίσης η αναμόρφωση του φετινού προϋπολογισμού του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Στα θέματα που θα συζητηθούν είναι & η Έγκριση της Πολιτικής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. καθώς & η έγκριση Σύναψης νέου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αερολέσχης Πύργου για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας του πεδίου προσγείωσης Αερολιμένα Επιταλίου σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7900