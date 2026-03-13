Φωτογραφία ντοκουμέντο: Για πρώτη φορά Έπσταϊν, Άντριου και Μάντελσον μαζί

Η φωτογραφία βρέθηκε μέσα σε ένα σύνολο εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν. Πιστεύεται ότι τραβήχτηκε μεταξύ 1999 και 2000, αν και δεν έχει δοθεί ακριβής ημερομηνία.

Στην εικόνα φαίνονται οι τρεις άνδρες να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι φορώντας μπουρνούζια και να πίνουν από κούπες με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πιστεύεται ότι τραβήχτηκε στο Μάρθας Βίνιαρντ, όπως μετέδωσε αρχικά το ITV News.

Στην δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά φωτογραφία που δείχνει μαζί τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, τον Τζέφρι Έπσταϊν και τον Πίτερ Μάντελσον.

Η εικόνα θεωρείται ότι τραβήχτηκε πριν ο Έπσταϊν φυλακιστεί το 2008 για εξαναγκασμό ανήλικης σε πορνεία.

Τόσο ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ όσο και ο λόρδος Μάντελσον έχουν πρόσφατα ερευνηθεί για τις σχέσεις τους με τον παιδόφιλο χρηματοδότη. Τον Φεβρουάριο, ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά από κατηγορίες ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπσταϊν όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο λόρδος Μάντελσον συνελήφθη επίσης ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, λόγω ισχυρισμών ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες με τον έκπτωτο χρηματοδότη όταν ήταν υπουργός Επιχειρήσεων.

Emails από το 2009 φαίνεται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον διαβίβασε αξιολόγηση συμβούλου του Γκόρντον Μπράουν σχετικά με πιθανά μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ενός «σχεδίου πώλησης περιουσιακών στοιχείων».

Φαίνεται επίσης να συζητούσε έναν φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών και να επιβεβαίωνε ένα επικείμενο πακέτο διάσωσης για το ευρώ την ημέρα πριν αυτό ανακοινωθεί το 2010.

Και οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας και αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.