ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Υπόθεση Επσταϊν: Βρέθηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι τα νέα αυτά ντοκουμέντα θα δημοσιευθούν «μέσα στις επόμενες εβδομάδες»

Πάνω από 1 εκατ. έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επσταϊν ανακάλυψαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες σκοπεύουν να τα δημοσιεύσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανάρτησή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι, δεδομένου του τεράστιου όγκου του υλικού, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει «μερικές ακόμη εβδομάδες».

Ο εντοπισμός των νέων αυτών εγγράφων έρχεται λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την έρευνα για τον Επσταϊν.

Πολλά από τα ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα είχαν καλυμμένα ονόματα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων θυμάτων του Επσταϊν.

