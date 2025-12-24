Άρση αποκλεισμού στην Περιμετρική Πατρών από αγρότες και κτηνοτρόφους

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά τη λήξη- μέχρι την Παρασκευή- της κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν παρατάξει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της «Ολυμπία Οδός», οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία απομάκρυναν τα οχήματά τους από το κύριο σώμα του δρόμου και τα στάθμευσαν στην άκρη, επιτρέποντας έτσι την επαναλειτουργία του οδικού άξονα. Ωστόσο, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να διεξάγεται με περιορισμούς.

Ειδικότερα, στο ύψος της Εγλυκάδας η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο από την αριστερή λωρίδα, γεγονός που προκαλεί επιβράδυνση και αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Παράλληλα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πάτρας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία σε όλα τα ρεύματα του κόμβου.