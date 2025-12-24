Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άρση αποκλεισμού στην Περιμετρική Πατρών από αγρότες και κτηνοτρόφους

Άρση αποκλεισμού στην Περιμετρική Πατρών...

Η κίνηση γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά τη λήξη- μέχρι την Παρασκευή- της κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν παρατάξει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της «Ολυμπία Οδός», οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία απομάκρυναν τα οχήματά τους από το κύριο σώμα του δρόμου και τα στάθμευσαν στην άκρη, επιτρέποντας έτσι την επαναλειτουργία του οδικού άξονα. Ωστόσο, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να διεξάγεται με περιορισμούς.

Ειδικότερα, στο ύψος της Εγλυκάδας η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο από την αριστερή λωρίδα, γεγονός που προκαλεί επιβράδυνση και αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς. Παράλληλα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πάτρας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία σε όλα τα ρεύματα του κόμβου.

Ειδήσεις Τώρα

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύλβα Ακρίτα: Τη Δευτέρα η κηδεία της- Τι έγραψε η κόρη της, Έλενα

Χριστουγεννιάτικες αργίες: Μισθός, προσαυξήσεις και δικαιώματα εργαζομένων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Περιμετρική Πατρών Ολυμπία Οδός

Ειδήσεις