Σύλβα Ακρίτα: Τη Δευτέρα η κηδεία της- Τι έγραψε η κόρη της, Έλενα

Πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών
Τη Δευτέρα θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, που πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών.
Με ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα ενημέρωσε πως «Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών».
Πρόσθεσε ακόμα πως «για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής "Ελένη Αγάθωνος" το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».
