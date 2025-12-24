Πύργος: Το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο στη λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Τη λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, τα οποία θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026 – 2027, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη και μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, καθορίστηκαν οι 8 σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Στον Πύργο το 2ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο Πύργου, εντάσσονται στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων. Οι διεργασίες είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό με άκρα μυστικότητα ανάμεσα στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το δήμο Πύργου και Ωνάσειο ίδρυμα. Προ μηνών είχαν επισκεφθεί μηχανικοί και επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος τον Πύργο πραγματοποιώντας αυτοψία στο κτίριο.

Με την νομιμοποίηση του κτιρίου - καθώς δεν είχε οικοδομική άδεια - ανοίγει ο δρόμος για πλήρη αποκατάσταση του, πέρα από τις εκπαιδευτικές διαφοροποιήσεις. Για τις εξελίξεις αυτές κανείς δεν ήξερε κάτι, ούτε καν το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.

Οι 8 σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027:

Αττική:

7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγάλεω και 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω

Νότιο Αιγαίο:

1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου και 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου

Κρήτη:

9ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου και 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Δυτική Ελλάδα:

2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Πύργου και 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πύργου