Ο Roxy μύρισε τα ναρκωτικά - Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί με τη συνδρομή του

Βρέθηκαν στο σπίτι ενός άνδρα που παρακολουθούσε η αστυνομία, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Roxy της διεύθυνσης αστυνομίας Σερρών, στο σπίτι ενός άνδρα που παρακολουθούσε η αστυνομία, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ενώ κατασχέθηκαν οι ποσότητες της κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
