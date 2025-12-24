Ο Roxy μύρισε τα ναρκωτικά - Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί με τη συνδρομή του

Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Roxy της διεύθυνσης αστυνομίας Σερρών, στο σπίτι ενός άνδρα που παρακολουθούσε η αστυνομία, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ενώ κατασχέθηκαν οι ποσότητες της κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.