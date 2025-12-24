Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων- Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Από το πρωί της Τρίτης (23/12) βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για πάνω από 24 ώρες, χωρίς να εμφανιστεί στην υπηρεσία του.

Στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πυροσβεστική Εξαφάνιση Σέρρες

Ειδήσεις