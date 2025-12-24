Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Προφυλακιστέοι οι 12 κατηγορούμενοι

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 7 επιπλέον μέλη.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη σε σχολικά συγκροτήματα και γήπεδα.

Οι απολογίες ξεκίνησαν χθες Τρίτη (22/12) και ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με την εισαγγελική απόφαση να οδηγεί στη προφυλάκιση όλων.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δώδεκα κατηγορούμενοι, ενήλικοι και ανήλικοι, για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά , ακόμη και σε σχολεία.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, αρχηγός ήταν ένας 20χρονος ο οποίος ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ένας 19χρονος ο οποίος χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν άλλη ομάδα, τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι 2 ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Βασανιστήρια στα “ανυπάκουα” μέλη

Από την περαιτέρω σκιαγράφηση της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος. Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60,87 γραμμ. κοκαΐνης, 28,09 γραμμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ, πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων, πιστόλι τύπου ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.