Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση και συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Ηλεκτρική βλάβη παρουσίασε το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και συνετρίβη στην Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή Επικοινωνίας της Κυβέρνησης της Λιβύης, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, το ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό Στρατού της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Αχμέντ Αλ Χαντάντ, τέσσερα μέλη της συνοδείας του και τρία μέλη του πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στις 20:17.

Στις 20:33, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρική βλάβη και εξέπεμψε SOS ζητώντας επείγουσα προσγείωση. Το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε ξανά προς το αεροδρόμιο Εσένμπογκα και άρχισαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 20:36 και χάθηκε η επικοινωνία. Έπειτα από έρευνες από ομάδες του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης, βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και όλες οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες με μεγάλη προσοχή