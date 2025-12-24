Καιρός Χριστουγέννων: Μπόρες και ισχυρές καταιγίδες- Που θα βρέξει

Κρύο, βροχές και καταιγίδες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από το βράδυ.

Ωστόσο, ο καιρός θα παραμείνει χειμωνιάτικος όλη την εβδομάδα των Χριστουγέννων όπου θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας και αναμένονται ακόμα και χιόνια στα ορεινά της Μακεδονίας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού την Τρίτη σημειώνοντας πως την Τετάρτη οι βροχές και οι καταιγίδες σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο οι βροχές θα συνεχιστούν έως και αργά το βράδυ της Τετάρτης (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική

Πελοπόννησο από την Τετάρτη το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από την Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Η πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy