Διαδραστικός χάρτης με τα κάλαντα της Ελλάδας - Κάνεις κλικ στην περιοχή σου και τα ακούς!

Σήμερα παραμονή Χριστουγέννων δεν θα ακουστούν παιδικές φωνές να ψάλλουν "Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση να (μ)πω στ’αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη".

Οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, αλλά το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων που είναι η αρετή της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ταπεινότητας παραμένουν και η γέννηση του Χριστού μας υπενθυμίζει τη μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο.

Και επειδή και τα κάλαντα είναι σε καραντίνα, η εκπαιδευτικός Χριστίνα Κουτελιδά μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα όλων των περιοχών της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, πατώντας σε ένα διαδραστικό χάρτη.

Άρχισε ως μαθητική εργασία παιδιών δύο δημοτικών σχολείων και στην πορεία το υλικό εμπλουτίστηκε με τη συνδρομή εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα.

«Ψυχή» της πρωτοβουλίας είναι η 39χρονη δασκάλα από τη Λάρισα, Χριστίνα Κουτελίδα. Εχει σπουδάσει πληροφορική και διδάσκει στα δημοτικά σχολεία του Μακρυχωρίου και του Συκούριου Λάρισας, όπως αναφέρει το nextdeal.gr

Πατήστε εδω