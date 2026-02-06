Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 13 Φεβρουαρίου

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμώ...

Κατά την περίοδο από 9 έως 13 Φεβρουαρίου, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών

Κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κέντρο detox από την Περιφέρεια για τους χρήστες- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου

Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης

«Βig brother» στα επιδόματα- Ποια βάζει στο στόχαστρο η εφορία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πληρωμές e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
Ειδήσεις
Οικονομία
["\u03a0\u03bb\u03b7\u03c1\u03c9\u03bc\u03ad\u03c2","e-\u0395\u03a6\u039a\u0391","\u0394\u03a5\u03a0\u0391"]
820205
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις