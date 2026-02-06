Back to Top
Στην Πάτρα έως την Κυριακή οι προσομοιωτές F-16 και F-35

Η Πολεμική Αεροπορία καλεί το κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία

Η διαρκής προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες να έρθουν σε επαφή -μέσω προσομοιωτών- με ιπτάμενα μέσα συνεχίζεται έως και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία καλεί το κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία της πτήσης με προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35 και VR, στο Κτίριο Β1, στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου οι προσομοιωτές θα είναι διαθέσιμοι από τις 15:00 έως τις 21:00 ενώ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως τις 16:00.

