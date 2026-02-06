Λόρα: Ο διάλογος της 16χρονης με τον νεαρό που τη συνόδευε στο αεροδρόμιο

Ενας νεαρός άνδρας ήταν αυτός, όπως δείχνουν όλες οι μαρτυρίες, που πέταξε μαζί με τη 16χρονη Λόρα στη Φρανκφούρτη.

Σχεδόν έναν μήνα από την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και όλα δείχνουν πως η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία.

Με προσοχή εξετάζεται και η μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρα στο αεροπλάνο που τη μετέφερε στην Φρανκφούρτη. Όπως είπε στο MEGA, η 16χρονη είχε μαζί της γραπτή βεβαίωση από τη μητέρα της, την οποία έδειξε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος», πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Ο ίδιος μιλώντας είπε: «Μπροστά μου στο γκισέ είναι η κοπέλα. Η Λόρα. Δεν την έχω γνωρίσει, εγώ δεν την ξέρω, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ ανήσυχη. Εκεί εντοπίζω εγώ ότι είναι ένας νεαρός που έχουν επαφή με τα μάτια. Και με τα μάτια και χειρονομίες. Λέω γνωστός. Παρατήρησα ότι η κοπέλα που είναι στο γκισέ, της λέει ότι είστε 16 ετών και δεν μπορείτε να πετάξετε χωρίς συγκατάθεση. Πάντα στα αγγλικά. Και κοιτάει αυτή τον νεαρό και του το λέει. Και της λέει αυτός ‘στην τσέπη σου έχεις’ λέει ‘εξουσιοδότηση’».

Όπως αναφέρει, αν και αρχικά εντός του αεροπλάνου δεν κάθονταν μαζί, μετά ο νεαρός μετακινήθηκε και έκατσε δίπλα της.

Ο συνεπιβάτης, περιέγραψε τον άνδρα που συνόδευε τη Λόρα «Ήταν πολύ αθλητικός, ψηλός γύρω στο 1.85. Μαλλιά σκούρα, πρόσωπο λίγο αγριωπό».

Νέες μαρτυρίες

Γυναίκα που μένει στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Φρανκφούρτη όπου είναι βέβαιο πως έφτασε η Λόρα στις 8 Ιανουαρίου, λέει στο «Live News» ότι λίγες μέρες μετά, έτυχε να δει από κοντά την 16χρονη αγνοούμενη, μαζί με μία γυναίκα που την συνόδευε.

«Έμοιαζαν και τα μαλλιά του και δεν ήταν με καπέλα και σκούρα ρούχα που λέτε. Ήταν το κεφάλι του ελεύθερο και σαν να έμοιαζε και με τη θεία, με αυτήν που ήταν μαζί. Μπορώ να πάω να πω και σε ποιο σημείο το είδα».

Τις μέρες που ακολούθησαν, είδε τις φωτογραφίες της 16χρονης και συνειδητοποίησε όπως λέει, πως η ανήλικη που είχε δει ήταν η Λόρα.

«Το κορίτσι εγώ το είδα 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εστιατόριο κινέζικο. Κοιτούσαμε τον κόσμο, τελείως τυχαία πέρασε το κοριτσάκι αυτό και κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι μαζί με μία γυναίκα, που μοιάζανε κιόλας λίγο τα μαλλιά της, λίγο πιο ψηλή η γυναίκα, μιλάγανε κοιτιόντουσαν, σαν να ήταν θεία και ανιψιά, κάτι τέτοιο, και προχωρούσαν».

Έρευνες για την 16χρονη γίνονται και στο Αμβούργο, την πόλη που η Λόρα είχε ζήσει στο παρελθόν με τους γονείς της.

Οι γονείς της Λόρα δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση για να πάνε στη Γερμανία και να ψάξουν το παιδί τους. «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά» ήταν η απάντηση που έδωσε ο πατέρας σε δημοσιογράφο. Οι γονείς της 16χρονης ανέφεραν στις Αρχές πως αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν στη Γερμανία αλλά να ειδοποιήσουν φίλους και γνωστούς τους στο Αμβούργο.