Χίος: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τους συγγενείς νεκρών μεταναστών

Προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής για την τραγωδία στη Χίο, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η διαδικασία μετατέθηκε για αύριο (07/02) το απόγευμα στις 18:00, καθώς η πλευρά του κατηγορουμένου ζήτησε χρόνο για την προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Μέσω των δικηγόρων του, εξέφρασε την προσδοκία η δικαστική διαδικασία να εξελιχθεί απρόσκοπτα, μακριά από «πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο νησί είναι βαρύ, καθώς αργά χθες το βράδυ έφτασαν στη Χίο συγγενείς των επιβαινόντων της μοιραίας βάρκας. Η αναζήτηση αγαπημένων προσώπων κατέληξε σε τραγωδία για αρκετούς. Ένας άνδρας που ταξίδεψε από την Αμερική για να εντοπίσει την οικογένειά του, ταυτοποίησε τη μητέρα και τον αδελφό του μεταξύ των νεκρών.

Σε άλλη περίπτωση, μια οικογένεια θρηνεί έναν νεκρό, ενώ τρία ακόμα μέλη της νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα σε σοβαρότερη κατάσταση.

Στις κακώσεις και όχι στον πνιγμό οφείλονται οι θάνατοι των 15 μεταναστών

Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θάνατοι των 15 μεταναστών αποδίδονται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όχι σε πνιγμό, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης ή των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Το επίσημο πόρισμα της ειδικής ομάδας ιατροδικαστών αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο Νοσοκομείο της Χίου συνεχίζουν να νοσηλεύονται 20 άτομα, με την κατάσταση δύο εξ αυτών να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή:

Έγκυος γυναίκα: Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δυστυχώς έχασε το έμβρυό της.

Άνδρας τραυματίας: Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε νεφρεκτομή.

Σημειώνεται ότι 5 άτομα έλαβαν εξιτήριο. Δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, ενώ τρεις γυναίκες παραμένουν στο νοσοκομείο ως συνοδοί των παιδιών τους που συνεχίζουν τη νοσηλεία. Παράλληλα, τέσσερις σοροί παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση, ενώ άλλες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο του Σχιστού.