Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Εκδήλωση φοιτητικών συλλόγων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μια σειρά Φοιτητικών Συλλόγων της πόλης διοργανώνει πολύμορφες δράσεις με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, ενόψει της 28ης Φεβρουαρίου, ημερομηνίας συμπλήρωσης τριών ετών από την τραγωδία.

Στόχος των πρωτοβουλιών είναι η ενημέρωση των φοιτητών για τις εξελίξεις στην υπόθεση, η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός της μαζικής συμμετοχής στις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται για εκείνη την ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 13:30, στο Αμφιθέατρο της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ελένη Βασάρα, μητέρα της συμφοιτήτριας Αγάπης και γραμματέας του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο Λευτέρης Αδαμάκης, καθώς και εκπρόσωπος των Φοιτητικών Συλλόγων.

Το ψήφισμα των φοιτητικών συλλόγων

Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη.

3 χρόνια μετά, η νέα γενιά δε συγχωρεί!

3 χρόνια μετά, κι εν’ όψει της κύριας δίκης, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Δε δεχόμαστε η ζωή μας να γίνεται θυσία στον βωμό των κερδών! Κρατάμε ζωντανό τον όρκο που πήραμε:

«Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί»!

Είναι τεράστιες οι ευθύνες του κράτους, της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων, που διαχρονικά τεμάχισαν, ιδιωτικοποίησαν, υποστελέχωσαν τον σιδηρόδρομο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο και οι ευθύνες της Hellenic Train όπως και των εταιριών που ρήμαξαν το σιδηρόδρομο.

3 χρόνια τώρα η οργή μας φουντώνει! Γιατί συνεχίζεται η πολιτική που γεννά Τέμπη. Αυτό επιβεβαιώνει η κατάσταση στο σιδηρόδρομο που παραμένει ίδια. Το πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα με 5 νεκρές εργάτριες. Οι 201 νεκροί εργάτες σε εργοδοτικά εγκλήματα το 2025. Το πρόσφατο black out στις αερομεταφορές λόγω παλαιότητας των συστημάτων. Όλα αυτά συμβαίνουν το 2026, στην εποχή του AI, της μεγάλης τεχνολογικής προόδου που όμως αξιοποιείται μόνο για να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη των λίγων.

Αυτή την πολιτική συναντάμε ως εμπόδιο ακόμα και στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε. Την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, την έρευνα για τον πόλεμο και το ΝΑΤΟ, 1 στους 2 αναγκάζεται να εργαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, η κατάσταση στις σχολές μας είναι αναντίστοιχη με τις δυνατότητες που γεννά ο 21ος αιώνας:

· Διαρκής υποβάθμιση των υποδομών των σχολών και των εστιών που είναι επικίνδυνες χωρίς καμία αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία. Χωρίς να παρέχονται βασικά είδη πρώτης ανάγκης στους εστιακούς φοιτητές που μένουν σε απαρχαιωμένες εστίες χωρίς δίκτυο πόσιμου νερού!

· Εμπορευματοποίηση των σπουδών που υποβαθμίζει τα πτυχία μας.

· Απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τις «καθηγητικές σχολές».

· Το ταξικό και άδικο νόμο των διαγραφών.

· Υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση που «χτυπάει κόκκινο» όπως παραδέχθηκε πρόσφατα μέχρι και η Σύνοδος των Πρυτάνεων.

Οι φοιτητές δεν δείχνουμε καμιά εμπιστοσύνη στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν, την κυβέρνηση της ΝΔ, τη βολική συστημική αντιπολίτευση των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, των παλιών και νέων δήθεν σωτήρων!

Μέσα από την οργάνωσή μας στους Φοιτητικούς Συλλόγους, πλάι στο ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα μπορεί να ανοίξει ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Τώρα είναι η ώρα, όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές.

Πραγματικά δίκαιο σήμερα δεν είναι να ζούμε με το φόβο να ζήσουμε νέα Τέμπη!

Διεκδικούμε:

· Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, σε όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν είναι: Κράτος, κυβερνήσεις, υπουργοί και εταιρεία.

· Να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη, άλλα εγκλήματα, επειδή υπολογίζουν τη ζωή και την ασφάλειά μας ως κόστος.

· Μέτρα στήριξης των οικογενειών μας ενάντια στην ακρίβεια.

· Όχι στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

· Ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες μας.

· Καμία σκέψη για απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των «καθηγητικών» σχολών.

· Να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος των διαγραφών.

Μπροστά στην 28η Φλεβάρη, ημέρα συμπλήρωσης τριών χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη, διοργανώνουμε πολύμορφη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό:

· Οργανώνουμε εκδήλωση την Τετάρτη 18/02, 13:30, στο Αμφιθέατρο της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την κ. Ελένη Βασάρα, μητέρα της συμφοιτήτριας μας Αγάπης και Γραμματέα του Συλλόγου των Οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης: ο κ. Δημήτρης Μαρμούτας, Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ο κ. Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Δήμου Πατρέων, ο κύριος Λευτέρης Αδαμάκης, εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο, καθώς κι εκπρόσωπος των Φοιτητικών Συλλόγων.

· Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση που καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας το Σάββατο 28/02 στην πλατεία Γεωργίου, μαζί με τα σωματεία κι άλλους μαζικούς φορείς της πόλης.