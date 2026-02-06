Νέα Πέραμος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου- Οι δύο πλαστές διαθήκες

Νέα στοιχεία περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο των ερευνών των Αρχών.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Σύμφωνα με το MEGA, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο πλαστές διαθήκες: η μία φέρεται να ευνοούσε τον πατέρα του θύματος και η άλλη τον ίδιο τον 27χρονο.

Η κατάθεση του πατέρα και η κλήση στο «100»

Κατά την τετράωρη κατάθεσή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ο πατέρας παραδέχθηκε ότι οι σχέσεις του με τον γιο του ήταν κατά διαστήματα τεταμένες. Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει ποιος σκότωσε τον Μανώλη ούτε με ποιες δραστηριότητες ασχολούνταν, ωστόσο υποστήριξε πως ο 27χρονος είχε επαφές με άτομα αλβανικής, ρωσοποντιακής και ρουμανικής καταγωγής, χωρίς να γνωρίζει τη φύση των συναλλαγών τους.

Αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερο περιστατικό, όταν άγνωστοι έκαψαν δύο οχήματά του. Όπως είπε, αρχικά είχε υποψιαστεί τον γιο του λόγω των μεταξύ τους διαφωνιών για περιουσιακά ζητήματα, πλέον όμως θεωρεί πως επρόκειτο για προειδοποιητικό μήνυμα από τρίτους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μητέρα του 27χρονου γνώριζε περισσότερα σχετικά με απειλές που ενδεχομένως δεχόταν ο γιος τους, ενώ κάλεσε τόσο εκείνη όσο και τη σύντροφό του να καταθέσουν όσα γνωρίζουν.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ο πατέρας φέρεται να κάλεσε έντρομος το «100», αναφέροντας ότι μια μηχανή βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Παρότι η μητέρα του θύματος αναμενόταν να παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ, τελικά δεν προσήλθε.

Χαρτογράφηση της διαδρομής των δραστών

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν προσεκτικά υλικό από κάμερες ασφαλείας, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες κατά την απαγωγή και εκτέλεση του 27χρονου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον επαγγελματικό κύκλο και τις πρόσφατες επαφές του θύματος, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι εκεί ενδέχεται να κρύβεται το κίνητρο της δολοφονίας. Κομβικό ρόλο θεωρείται πως μπορεί να διαδραματίσει και η σύντροφός του, η οποία ενδέχεται να κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση.

Στο «μικροσκόπιο» και άλλες υποθέσεις

Οι έρευνες φτάνουν μέχρι και σε έγκλειστους των φυλακών, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με δύο ακόμη δολοφονίες: εκείνη επιχειρηματία που πυροβολήθηκε στη Μάνδρα το 2024 και βρέθηκε απανθρακωμένος, καθώς και ενός νεαρού άνδρα το 2025, σε έγκλημα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τα ψηφιακά δεδομένα από το τάμπλετ και το λάπτοπ που κατασχέθηκαν από το σπίτι του 27χρονου, αναζητώντας ενδείξεις για απειλές ή ύποπτες επικοινωνίες.

Το γεγονός ότι οι δράστες τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες ενισχύει την εκτίμηση ότι επιχείρησαν να αποσπάσουν πληροφορίες ή να τον εξαναγκάσουν να αποκαλύψει κάτι σημαντικό πριν προχωρήσουν στην εκτέλεσή του.