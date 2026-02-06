Πάτρα: Κλάδεμα δέντρων σε Βραχνέικα και στη Γούναρη την Κυριακή 8/2

Την Κυριακή 8/2/2026 συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και κλιμακοφόρου όχηματός της, από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. θα προβούν στο κλάδεμα υψηλόκορμων φοινίκων επί της ΠΕΟ Πατρών Αθηνών και Ευαγγελιστρίας στα Βραχνέικα.

Για λόγους ασφαλείας το διάστημα που θα γίνουν οι εργασίες, θα διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα γίνει η εκτροπή κυκλοφορίας.

Την ίδια μέρα από τις 7 π.μ. έως 11 π.μ. το Τμήμα Πρασίνου θα προβεί και σε ολοκλήρωση του κλαδέματος των δένδρων στην οδό Δημ. Γούναρη ξεκινώντας από την πλατεία Ομονοίας προς δύο κατευθύνσεις, Πλατεία Μαρούδα και Όθωνος Αμαλίας.