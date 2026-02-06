Βιολάντα: Σε κακή κατάσταση το δίκτυο σωληνώσεων που μετέφερε το φονικό προπάνιο

Η έρευνα στο πεδίο για το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ολοκληρώνεται και πλέον στο επίκεντρο μπαίνει η αναζήτηση ευθυνών για τη φονική έκρηξη.

Ταυτόχρονα, τα ευρήματα δρομολογούν τη σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου βιομηχανικής ασφαλείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η «σκαπάνη» των αρχών αποκάλυψε το εύρος της καταστροφής στο δίκτυο σωληνώσεων. Το οπτικό υλικό που φέρνει στο φως το ΕΡΤnews αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της κακής συντήρησης του δικτύου που μετέφερε προπάνιο για τη λειτουργία των φούρνων. Ακόμα και ένας μη ειδικός μπορεί να εντοπίσει την εκτεταμένη οξείδωση και τις οπές από όπου διέφευγε ανεξέλεγκτα το καύσιμο στο υπέδαφος και το υπόγειο.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 τομές στο σύστημα σωληνώσεων, ενώ εντοπίστηκε το ακριβές σημείο της διαρροής κοντά στις δεξαμενές.

«Διαπιστώθηκαν τα σημεία θραύσης στον σωλήνα που παρουσίαζε τη διαρροή. Παράλληλα, έγινε εστιασμένη δειγματοληψία γύρω από το δίκτυο για να προσδιορίσουμε το μέγεθος της διασποράς του προπανίου» ανέφερε ο Τεχνικός Σύμβουλος «Βιολάντα» και Αναπλ. Καθηγητής Χημείας ΔΠΘ, Μιχάλης Χάλαρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναζητά τώρα τη διαδρομή – το «ρυάκι» – που ακολούθησε το προπάνιο από τον διαβρωμένο σωλήνα μέχρι το υπόγειο, όπου εισχώρησε μέσα από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Το αέριο φαίνεται πως διέτρεξε μια απόσταση 30 μέτρων μέχρι το υπόγειο, παραμένοντας ακόμη και τώρα ως απειλή στο υπέδαφος.

Τα δείγματα χώματος έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα τμήματα των σωληνώσεων εξετάζονται από εργαστήριο του ΕΜΠ.

«Η διάβρωση είναι δεδομένη, αλλά το ζητούμενο είναι γιατί συνέβη. Αναλύουμε τις γεωχημικές συνθήκες του εδάφους που οδήγησαν σε αυτή τη φθορά σε βάθος χρόνου. Αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της εγκατάστασης και τις ευθύνες» δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ και Πρόεδρος ΕΛΙΔΕΚ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Οι σωληνώσεις ήταν θαμμένες σε βάθος 1.20 μέτρων, ενώ εξετάζεται αν η κατάστασή τους επιδεινώθηκε από τις πλημμύρες του Daniel.

«Η διάβρωση εντοπίστηκε σε μήκος 7,5 μέτρων. Ο σωλήνας δεν ήταν από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά ένας απλός χαλύβδινος σωλήνας που είχε διαβρωθεί ολοκληρωτικά» τόνισε ο δικηγόρος των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας.

Νέα πρωτόκολλα ασφαλείας στη βιομηχανία

Η τραγωδία στη Βιολάντα αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας στη βιομηχανία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν κρίσιμες ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν:

Συστήματα ανίχνευσης διαρροής σε υπόγειες σωληνώσεις.

Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος (περιοδική επιθεώρηση) των δικτύων.

Διαμερισματοποίηση υπόγειων χώρων για την ανακοπή τυχόν ωστικού κύματος.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι έγινε η διαρροή, αλλά ότι δεν υπήρχε τρόπος μείωσης των συνεπειών της εκτόνωσης. Τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων για όλες τις ανάλογες εγκαταστάσεις» σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στα ηλεκτρονικά αρχεία και τις συσκευές που κατασχέθηκαν από τα γραφεία της ιδιοκτησίας και υψηλόβαθμων στελεχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε γνώση των προβλημάτων συντήρησης πριν το μοιραίο συμβάν.