Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραίτηση Στρατινάκη, διευκρινίσεις από τον σύζυγό της και απάντηση Κακούση

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται, μαζί με ακόμη πέντε πρόσωπα, για διαδρομή χρημάτων από τα ταμεία της Γενικής Συνομοσπονδίας προς ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Καταναλωτή, μετά τη δημοσιοποίηση της εμπλοκής του ονόματος του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου. Παράλληλα, δημόσια τοποθέτηση έκανε και ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, ενώ εκτός ΕΡΤ τέθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος επίσης φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Τι λέει ο σύζυγος της Άννας Στρατινάκη

Για την υπόθεση ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί τον σύζυγο της κας Στρατινάκη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι συμβάσεις ήταν γνωστοποιημένες, τιμολογημένες και προέκυψαν μετά από αποφάσεις συλλογικών οργάνων, ενώ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η δήλωσή του

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:

1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150,00€

Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.

Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων κατόπιν διαδικασία επιλογής.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Εκτός ΕΡΤ ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε o δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, καθώς φέρεται να συγκαταλέγεται - μαζί με ακόμη έντεκα πρόσωπα - στους ελεγχόμενους για την υπόθεση.

O Γιώργος Κακούσης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη δημοσιογραφία μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγοπούλου στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, με τον παρουσιαστή της ΕΡΤ να δηλώνει αθώωος.

«Όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα σημειώνει ότι πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκε ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας του, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.