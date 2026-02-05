Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε- Αβάσιμες οι κατηγορίες»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής: «Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία“.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου και αυτό θα αποδειχθεί, είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, κατά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου κατέθεσε τη γνώμη της Συνομοσπονδίας επί του νομοσχεδίου για την «ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Για δύο κακουργήματα ερευνάται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρεται στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων -αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- ως προς τον συνδικαλιστή και ακόμη 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία επίσης έχει ζητηθεί να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά.

Εκτός των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε., με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές» τονίζεται χαρακτηριστικά.