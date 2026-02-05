Πάτρα: Βουλιάζει ο δρόμος στην Κανακάρη - Κομματιασμένη η άσφαλτος - ΦΩΤΟ

Σε κακή κατάσταση είναι το οδόστρωμα στους περισσότερους δρόμους του κέντρου της Πάτρας, με την οδό Κανακάρη να παρουσιάζει την πιο ανησυχητική εικόνα.

Σε πολλά σημεία του δρόμου παρατηρούνται έντονες καθιζήσεις, οι οποίες είναι ορατές ακόμη και με γυμνό μάτι, ενώ η άσφαλτος έχει σε αρκετά σημεία θρυμματιστεί.

Κατά διαστήματα εμφανίζονται βυθίσεις του οδοστρώματος και η άσφαλτος έχει κομματιαστεί, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι οι φθορές αυτές μπορεί να εξελιχθούν σε εκτεταμένες καθιζήσεις.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα υποστρώματα του εδάφους κάτω από τους δρόμους, επιταχύνοντας τη φθορά. Ωστόσο, στην περίπτωση της Κανακάρη, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη και καθιστά επιτακτική την άμεση διενέργεια τεχνικού ελέγχου και παρεμβάσεων, πριν υπάρξει σοβαρή υποχώρηση του δρόμου με απρόβλεπτες συνέπειες.