Γιατί φέτος η γρίπη «τσακίζει» τα παιδιά - Ποιες μέρες είναι επικίνδυνες για επιπλοκές

Ρήγμα στο τείχος ανοσίας για τη γρίπη εντοπίζουν οι ειδικοί, με τα παιδιά να συνιστούν το «αδύναμο σημείο» καθώς η κυκλοφορία των ιών παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις μικρές ηλικίες εδώ και έναν μήνα.

Η εικόνα αυτή αντανακλάται καθημερινά από τα Χριστούγεννα και μετά, στα νοσοκομεία Παίδων, όπου καταγράφονται εκατοντάδες επισκέψεις ανήλικων με γρίπη στα Επείγοντα. Ενώ περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση και επιπλοκές εισάγονται για νοσηλεία σε κάθε εφημερία των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγλαϊα Κυριακού» και «Αγία Σοφία». Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα δύο παιδιά – μία 6χρονη και ένας 3χρονος- χρειάστηκε να διασωληνωθούν.

Το κύμα της γρίπης παραμένει υψηλό και στον ενήλικο πληθυσμό. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την περασμένη εβδομάδα έγιναν πάνω από 600 εισαγωγές λόγω γρίπης στα νοσοκομεία, αποτελώντας περίπου το 6% του συνόλου των εισαγωγών στο ΕΣΥ. Κατά την ίδια εβδομάδα αναφέρθηκαν 23 εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και επτά θάνατοι. Ωστόσο, τις τελευταίες δέκα ημέρες καταγράφεται πτωτική τάση, την οποία οι ειδικοί παρακολουθούν με ενδιαφέρον, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η υποχώρηση αυτή θα έχει συνέχεια ή αν θα αναστραφεί. Κι αυτό γιατί έχει διανυθεί μόλις το μισό της περιόδου της γρίπης και απομένουν τουλάχιστον άλλοι δύο μήνες μέχρι τη λήξη του συναγερμού για τη φετινή περίοδο γρίπης.

«Διανύουμε εφέτος μια περίοδο γρίπης ιδιαίτερη. Αφενός ξεκίνησε η κυκλοφορία των ιών της γρίπης έναν μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο, αφετέρου καταγράφεται μια συνεχής κυκλοφορία χωρίς διακυμάνσεις που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε, φαίνεται να μειώνεται ελαφρά το ιικό φορτίο στους ενήλικες, κάτι που αποτυπώνεται στις λιγότερες νοσηλείες, αλλά στον ανήλικο πληθυσμό η κυκλοφορία της γρίπης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση» αναφέρει ο καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής.

Τα παιδιά, κρίκος στην αλυσίδα μετάδοσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, ποσοστό 30-50% των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας νοσούν κάθε χρόνο από γρίπη, κυρίως λόγω συγχρωτισμού και συνεπώς μεγάλης έκθεσης στον ιό στο περιβάλλον του βρεφονηπιακού σταθμού και του σχολείου. Το αποτελεσματικότερο μέτρο για τη θωράκισή τους και την προστασία τους από τη βαριά νόσο και τις επιπλοκές είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών υποδεικνύει τον εμβολιασμό σε υγιή βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών ως 5 ετών και σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 ετών και άνω με χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Η επίμονη κυκλοφορία της γρίπης στα παιδιά και τα περιστατικά σοβαρής νοσηρότητας που καταγράφονται δείχνουν όμως ότι οι μικρές ηλικίες δεν είναι επαρκώς θωρακισμένες με το εμβόλιο.

«Είναι γνωστό στην παιδιατρική όπως και σε όλη την ιατρική κοινότητα ότι η γρίπη αποτελεί μία δυνατή ίωση με πιθανές αρκετές επιπλοκές. Εφέτος ειδικά η γρίπη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ένταση στα συμπτώματα αλλά και στη διάρκειά της, γεγονός που μας κρατά σε εγρήγορση, γιατρούς και γονείς» λέει στο ΘΕΜΑ η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθοεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Άννα Παρδάλη. Και εξηγεί πώς «αυτήν την περίοδο γρίπης βλέπουμε περιστατικά γρίπης, κυρίως τύπου Α(Η3Ν5), που επιμένουν με έντονα συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, πονόλαιμο, μυαλγίες, εμετούς κ.α, για 4 με 5 ημέρες. Συχνά μάλιστα τα συμπτώματα εμφανίζουν μια ύφεση, αλλά μετά επανέρχονται δριμύτερα. Οι επιπλοκές παρατηρούνται συνήθως μετά από 4-5 ημέρες, καθώς κατά το διάστημα αυτό έχει αποδυναμωθεί πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα του μικρού ασθενή. Γίνεται ευάλωτος τόσο σε άλλα μικρόβια, όπως ο πνευμονιόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος, όσο και στον ίδιο τον ιό της γρίπης ο οποίος εξελίσσεται σε πιο απειλητικός από το σύνηθες όταν περνάει τη γραμμή άμυνας στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Έτσι είναι πιθανό τα παιδιά μετά τη γρίπη να εμφανίσει λοιμώξεις όπως η βρογχίτιδα, η πνευμονία, αλλά και η αμυγδαλίτιδα, η φαρυγγίτιδα και άλλες στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις. Εκτός από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, ιδιαίτερα σοβαρές είναι εκείνες του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως η εγκεφαλίτιδα, και του καρδιακού όπως η περικαρδίτιδα και η μυοκαρδίτιδα».

Η ειδικός επισημαίνει την αξία του αντιγριπικού εμβολίου, «το οποίο μειώνει δραστικά τη σοβαρή νόσο και τον κίνδυνο επιπλοκών» και καλεί τους γονείς να εμβολιάσουν και τώρα τα παιδιά που έχουν χρόνιο νόσημα, αναπνευστικό, καρδιολογικό, μεταβολικό κτλ «καθώς αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές». Τα δύο θανατηφόρα περιστατικά γρίπης ανηλίκων που έχουν αναφερθεί εφέτος στον ΕΟΔΥ αφορούσαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα τα οποία ήταν, δυστυχώς, ανεμβολίαστα.

Παράλληλα, η παιδίατρος τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας όταν εμφανίζονται συμπτώματα συμβατά με γρίπη, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί θεραπεία. «Τα αντιιικά φάρμακα εφόσον χορηγηθούν εγκαίρως, μέσα στο πρώτο 48ωρο, μπορεί να προλάβουν επιπλοκές της γρίπης, αλλά δεν υποκαθιστούν τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Είναι σημαντικό οι γονείς να απευθύνονται άμεσα στον παιδίατρο για εκτίμηση της γενικής κατάστασης του παιδιού και την αναγκαιότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης, πολύ σημαντικό είναινα διασφαλιστεί η καλή ανάρρωση των παιδιών και η επιστροφή τους στην καθημερινότητά τους, στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο ή το σχολείο χωρίς συμπτώματα και με γερό οργανισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι ευάλωτα σε νέο κύκλο μετάδοσης» λέει η κυρία Παρδάλη. Καταλήγοντας η παιδίατρος υπενθυμίζει τα παραμελημένα δυστυχώς πια μέτρα καθημερινής προστασίας, όπως χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό, συχνό πλύσιμο χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

πηγή ygeiamou.gr