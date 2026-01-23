Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Παίδων» Αγία Σοφία δύο παιδιά 6 και 3 ετών

Η έξαρση της γρίπης στη χώρα μας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με εκατοντάδες παιδιά να νοσούν και αρκετά από αυτά να χρειάζονται νοσηλεία.

Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο των επισκέψεων όσο και των εισαγωγών στα δύο νοσοκομεία Παίδων, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Την κατάσταση αυτή επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος αναφέρει ότι δύο παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω επιπλοκών από γρίπη., αναφέρει το Iatropedia. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, ένα παιδί ηλικίας 3 ετών βρίσκεται διασωληνωμένο, ενώ ένα δεύτερο παιδί, 6 ετών, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ χωρίς να έχει χρειαστεί διασωλήνωση έως τώρα.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%», υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. ΟΧΙ διαγνώσεις τηλεφωνικές», καταλήγει ο κ.Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες Πέμπτη ο ΕΟΔΥ, οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση την τελευταία εβδομάδα (613 νέες εισαγωγές έναντι 871 την προηγούμενη εβδομάδα ).

Επίσης, καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Όπως έχουν προειδοποιήσει οι ειδικοί, τα επίπεδα των εμβολιασμών έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα μας, ενώ η παραλλαγή Κ της γρίπης έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ βρίσκονται ήδη υπό πολύ μεγάλη πίεση, ενώ αναμένεται κορύφωση του κύματος μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Συμπτώματα: Έντονες μυαλγίες, αρθραλγίες, πονοκέφαλος και υψηλός πυρετός.

Ανοσοκαταστολή: Η γρίπη εξασθενεί τον οργανισμό, επιτρέποντας σε μικρόβια να προκαλέσουν δευτερογενείς επιλοιμώξεις (πνευμονίες).

Κινδυνεύουν ιδιαίτερα, ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα (καρδιακή/αναπνευστική ανεπάρκεια) αλλά και ανεμβολίαστοι με υποκείμενα νοσήματα, ακόμη και νέοι.

Ο υπουργός Υγείας κ.Άδωνις Γεωργιάδης καλεί όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν άμεσα, καθώς αναμένεται και δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.