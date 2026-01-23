Πάτρα: Ένα σήμα στη μέση του δρόμου εδώ και 15 ημέρες

Στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Αγίου Νικολάου, εδώ και περίπου 15 ημέρες, ένα προειδοποιητικό σήμα εργασιών παραμένει εγκατεστημένο στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς και αύξηση της κίνησης στην περιοχή.

Το σήμα, που φαίνεται να έχει τοποθετηθεί για εργασίες υποδομών, παραμένει χωρίς εμφανή παρουσία συνεργείων, γεγονός που προκαλεί απορίες για τη φύση και τη διάρκεια των εργασιών.

Περίοικοι και οδηγοί αναρωτιούνται για τη διάρκεια παραμονής του σήματος, καθώς η κεντρική θέση του δυσκολεύει τη ροή των οχημάτων και δημιουργεί μποτιλιαρίσματα κυρίως τις ώρες αιχμής.