Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ένα σήμα στη μέση του δρόμου εδώ και 15 ημέρες

Πάτρα: Ένα σήμα στη μέση του δρόμου εδώ ...
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Περίοικοι και οδηγοί αναρωτιούνται για τη διάρκεια παραμονής του σήματος

Στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Αγίου Νικολάου, εδώ και περίπου 15 ημέρες, ένα προειδοποιητικό σήμα εργασιών παραμένει εγκατεστημένο στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς και αύξηση της κίνησης στην περιοχή.

Το σήμα, που φαίνεται να έχει τοποθετηθεί για εργασίες υποδομών, παραμένει χωρίς εμφανή παρουσία συνεργείων, γεγονός που προκαλεί απορίες για τη φύση και τη διάρκεια των εργασιών.

Περίοικοι και οδηγοί αναρωτιούνται για τη διάρκεια παραμονής του σήματος, καθώς η κεντρική θέση του δυσκολεύει τη ροή των οχημάτων και δημιουργεί μποτιλιαρίσματα κυρίως τις ώρες αιχμής.

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με «φίλη» της που μένει του Ζωγράφου

Φοινικιά Αιτωλοακαρνανίας: Επτά νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν πεταμένα στη λιμνοθάλασσα!

Άνω Γλυφάδα: «Γύρισε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Νέα μαρτυρία για την 56χρονη που πέθανε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σήμα Κανακάρη

Ειδήσεις