Φοινικιά Αιτωλοακαρνανίας: Επτά νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν πεταμένα στη λιμνοθάλασσα!

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό εντοπίστηκε στην περιοχή της Φοινικιάς στην Αιτωλοακαρνανία, όταν μέλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό», κατά τη διάρκεια φωτοβόλτας και ορνιθοπαρατήρησης, εντόπισε επτά νεκρά πρόβατα πεταμένα στο νερό, στην άκρη της λιμνοθάλασσας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες τα ζώα κατέληξαν στο σημείο παραμένουν άγνωστες, ωστόσο το περιστατικό συνιστά σοβαρή εστία μόλυνσης, τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία. Η περιοχή όπου βρέθηκαν τα ψοφίμια ανήκει σε προστατευόμενη ζώνη Natura, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική.