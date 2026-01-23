Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση και άνοδος θερμοκρασίας, νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές από την επόμενη εβδομάδα

Ωστόσο, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, οι οποίες δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ αναφέρει ότι σήμερα θα σημειωθούν λίγα φαινόμενα κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, τα οποία σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αλλά νέα αξιόλογη μεταβολή από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές, προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ<br>Λίγα φαινόμενα την Παρασκευή στα νότια και βελτιωση με άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο. Νεα μεταβολή του καιρού από βδομάδα με πολλές βροχές κυρίως στα Δυτικά τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο , πιθανόν ισχυρές.…</p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2014436448695468360?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, βροχές στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.

Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 25-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.