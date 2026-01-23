Άνω Γλυφάδα: «Γύρισε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Νέα μαρτυρία για την 56χρονη που πέθανε

«Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Με το "μη" την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο» είπε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης

Μια νέα μαρτυρία για την 56χρονη καθηγήτρια που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο επειδή της είπαν ότι είχε πλημμυρίσει το σπίτι της φιλοξένησε το Kontra Channel. Σύμφωνα με τη γυναίκα που μίλησε στο κανάλι, «σχόλαγε από τη δουλειά της η γυναίκα και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πρέπει να έρθει γιατί πλημμύριζε το σπίτι της...».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfvm1nha62w9" ></iframe> </div>

Περιγράφοντας, δε, τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, η γυναίκα είπε ότι «ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το "μη" την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο». «Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν 3-4 άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν» κατέληξε η αυτόπτης μάρτυρας. Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από τα λεπτά που ακολούθησαν τον μοιραίο εγκλωβισμό της 56χρονης κάτω από αυτοκίνητο στην Άνω Γλυφάδα που παρουσίασε το protothema.gr καταγράφονται οι γείτονές της γυναίκας να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν, δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Ένας άνδρας παραμένει στο σημείο και επιχειρεί ανεπιτυχώς να την τραβήξει την ώρα που στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου, η οποία έχει μετατραπεί σε ποτάμι, φτάνει ένα όχημα της Πυροσβεστικής για να σώσει την ατυχή γυναίκα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfv19hvxxo3l" ></iframe> </div>

Την ίδια ώρα σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των κατοίκων της Άνω Γλυφάδας για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την 56χρονη η οποία παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο. Όπως λένε οι άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν την ατυχή γυναίκα, όταν «σφηνώθηκε» κάτω από το ΙΧ ήταν ακόμα ζωντανή αλλά δεν μπορούσε να βγάλει το κεφάλι της από το νερό με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να πνιγεί... Η μητέρα του νεαρού ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη μιλά για τα δραματικά δευτερόλεπτα που απέβησαν μοιραία για την αδικοχαμένη γυναίκα. «Άκουσα φωνές απ' έξω, 'τη γυναίκα, τη γυναίκα'. Είχε βγει ήδη ο άνδρας μου και προσπάθησαν με τους γείτονες να την απεγκλωβίσουν γιατί είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Από ό,τι μου είπε ο άνδρας μου εκείνη τη στιγμή ζούσε ακόμα γιατί έκανε κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο. Είχε πιαστεί η μπλούζα της... Από ό,τι λέει ο σύζυγος μάλλον πνίγηκε. Για κάποια δευτερόλεπτα ήταν στη ζωή αλλά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική είχε τελειώσει η γυναίκα».