Χανιά: Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιούργησε η κακοκαιρία στην Παλαιοχώρα Χανίων με την παραλία Κριός να γεμίζει αφρούς.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μανιασμένα κύματα στην παραλία Κριός στην Παλαιοχώρα Χανίων, τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσικό και οφείλεται στην έντονη αναταραχή της θάλασσας. Τα μεγάλα κύματα μεταφέρουν στην ακτή οργανική ύλη, όπως φυτοπλαγκτόν, φύκια και αποσυντιθέμενα υλικά, τα οποία, σε συνδυασμό με τον αέρα, σχηματίζουν αφρό που ξεβράζεται στην παραλία.