Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σε ποιους δρόμους τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα

Πάτρα: Σε ποιους δρόμους τοποθετούνται σ...

Οι εργασίες εκτελούνται στο οδικό δίκτυο και κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων στο Δήμο Πατρέων με τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οδηγών

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα τοποθέτησης νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Οι περιοχές που έχουν γίνει ή συνεχίζονται τα έργα είναι: Συχαινά, Μπάλα, Ελεκίστρα, Πουρναρόκαστρο, Θέα, Καρυά, Σκιόεσσα, Άνω Σούλι, Κεφαλόβρυσο, Οβρυά, Σαραβάλι καθώς και σε πεζογέφυρες του Μειλίχου, αλλά και στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε διαγωνισμό και δρομολόγησε έργο ύψους 827.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους και από τη ΣΑΤΑ, το οποίο αναμένεται να περατωθεί εντός του 2026.

Οι εργασίες εκτελούνται στο οδικό δίκτυο και κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων στο Δήμο Πατρέων με τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οδηγών

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: 146 κλήσεις σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη

Παγετός και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο Αχαΐας και Ακαρνανίας

Αν ζωντάνευαν οι καρναβαλικοί μπάστακες στην Πάτρα…-Το AI τους κάνει να χορεύουν !

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Δήμος Πατρέων

Ειδήσεις