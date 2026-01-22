Πάτρα: Σε ποιους δρόμους τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα τοποθέτησης νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Οι περιοχές που έχουν γίνει ή συνεχίζονται τα έργα είναι: Συχαινά, Μπάλα, Ελεκίστρα, Πουρναρόκαστρο, Θέα, Καρυά, Σκιόεσσα, Άνω Σούλι, Κεφαλόβρυσο, Οβρυά, Σαραβάλι καθώς και σε πεζογέφυρες του Μειλίχου, αλλά και στην Ηρώων Πολυτεχνείου.