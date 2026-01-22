Αν ζωντάνευαν οι καρναβαλικοί μπάστακες στην Πάτρα…-Το AI τους κάνει να χορεύουν !

Τι θα συνέβαινε άραγε αν, έστω για λίγα λεπτά, οι καρναβαλικοί μπάστακες της Πάτρας αποκτούσαν ζωή;

Αν κατέβαιναν από τα βάθρα τους και περπατούσαν ανάμεσα στον κόσμο, χορεύοντας στους ρυθμούς του Πατρινού Καρναβαλιού, ανταλλάσσοντας πειράγματα με τους καρναβαλιστές και «σχολιάζοντας» με τον δικό τους σατιρικό τρόπο την επικαιρότητα;

Η Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ θα μετατρεπόταν σε ένα ζωντανό σκηνικό φαντασίας, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του θεσμού θα ενώνονταν. Οι μπάστακες, σύμβολα σάτιρας και ελευθερίας έκφρασης, θα έπαιρναν φωνή, θυμίζοντας πως το Καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά μια ζωντανή εμπειρία που εξελίσσεται συνεχώς.

Το παρακάτω βίντεο τεχνητής νοημοσύνης επιχειρεί να δώσει σάρκα και οστά σε αυτό το «τι θα γινόταν αν», παντρεύοντας την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στο πιο εμβληματικό καρναβάλι της χώρας.

Πηγή βίντεο: Πατρινό καρναβάλι Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α' – Patras Carnival