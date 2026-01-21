Πάτρα: «Σημάδια» στους μπάστακες της Καρναβαλικής Ακαδημίας- ΦΩΤΟ

Στην πλατεία Γεωργίου
Δεν έμειναν για πολύ καιρό άθικτοι ως φαίνεται οι δύο καρναβαλικοί μπάστακες που δημιούργησε η Καρναβαλική Ακαδημία σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ και οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην πλατεία Γεωργίου.
Όπως μπορείτε να δείτε υπάρχουν φθορές που παραπέμπουν περισσότερο στο ότι κάποιος παρενέβη και τις προκάλεσε.
Η γιγάντια κατασκευή-σύνθεση με τις δυο φιγούρες που ενώνονται, έρχονται κοντά χέρι-χέρι και χορεύουν, δημιουργήθηκε με εντατικούς ρυθμούς μέσα σε δυο μέρες στο πλαίσιο του διήμερου ανοικτού καρναβαλικού εργαστηρίου Carni-LAB που συνδιοργάνωσαν η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στις 15 και 16 Ιανουαρίου
