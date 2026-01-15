Πάτρα: Φτιάχνουν μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου- Δείτε καρέ καρέ την κατασκευή της πιο γνωστής φιγούρας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σε ένα πολύχρωμο, ζωντανό καρναβαλικό εργαστήρι έχει μετατραπεί από το πρωί της Πέμπτης, η πλατεία Γεωργίου, όπου ξεκίνησε η κατασκευή δυο μεγάλων φιγούρων, στο πλαίσιο της δράσης Carni-LAB της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Μπροστά στα μάτια των περαστικών, καλλιτέχνες και κατασκευαστές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων δουλεύουν πάνω στα σίδερα, το φελιζόλ και τα πρώτα σκαλίσματα των φιγούρων, αποκαλύπτοντας βήμα-βήμα τη διαδικασία με την οποία γεννιούνται τα νέα καρναβαλικά στοιχεία που θα «στολίσουν» την πλατεία Γεωργίου, όπου και θα παραμείνουν έως το τέλος της καρναβαλικής περιόδου

Η πλατεία, μόλις δύο ημέρες, πριν την Έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, γέμισε μουσικές, χρώματα και δημιουργική ενέργεια, καθώς το κοινό έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να παρακολουθεί από κοντά τα στάδια της κατασκευής, αλλά και να βοηθάει.

Μέχρι σήμερα το βράδυ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το χάρτωμα, ενώ την Παρασκευή οι φιγούρες θα βαφτούν λευκές και στη συνέχεια θα γίνει η κανονική τους επιζωγράφιση με κατάληξη την τελική συναρμολόγηση και την ένωση των δύο φιγούρων σε μια τελική σύνθεση.

Το ανοικτό εργαστήρι θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, οπότε και οι μπάστακες θα αποκαλυφθούν στην αφή της καρναβαλικής φλόγας, που διοργανώνει, το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας.