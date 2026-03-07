Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τον 49χρονο αδελφό του

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 54χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον 49χρονο αδελφό του στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με το protothema.gr το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν οι δύο άνδρες μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 54χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στο θύμα με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

