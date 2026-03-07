Πάτρα - Παιδική πορνογραφία: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε τον συνταξιούχο μαιευτήρα

Σε επίσημες ανακοινώσεις προέβη η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεσητου 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα – γυναικολόγου που συνελήφθη με χιλιάδες αρχεία στην κατοχή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η δράση του αποκαλύφθηκε μετά από στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., καθώς ο 82χρονος εμφανίστηκε να ανεβάζει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, ακολούθησε αστυνομική έρευνα στην οικία του 82χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός δίσκος, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι αρχές πιστοποίησαν την εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάτω των 12 ετών.

Σε βάρος του 82χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.