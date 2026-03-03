«Πασχαλινά» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Ποια και πότε θα πληρωθούν

Πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου προβλέπεται να αρχίσει η προπληρωμή μιας σειράς «πασχαλινών» επιδομάτων και παροχών για το τρέχον έτος από τη ΔΥΠΑ σε δικαιούχους ανέργους.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η εν λόγω καταβολή φαίνεται πως θα συμπεριλαμβάνει:

την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας,

το επίδομα γονικής άδειας,

το επίδομα εργασίας,

την τακτική επιδότηση ανεργίας,

την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

τη χορήγηση του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους,

Αξίζει να σημειωθεί πως έως το Πάσχα 2026 δεν προβλέπεται να καταργηθεί κανένα από τα επιδόματα που χορηγεί η ΔΥΠΑ ακόμη και εάν τεθεί σε καθολική εφαρμογή το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ, ξεκαθαρίζουν αρμόδιες πηγές μιλώντας στο enikonomia.gr.

Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση για το θέμα αυτό θα την λάβει το αρμόδιο υπουργείο, ωστόσο δεν αναμένεται να υπάρξει κάτι αιφνιδιαστικό, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Η πληρωμή

Υπενθυμίζεται πως, οι πιστώσεις των ποσών των επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα γίνονταν πέρυσι από τη ΔΥΠΑ με απευθείας κατάθεση και δεν απαιτούνταν καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αλλά ούτε και χρειαζόταν να επισκεφτούν τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Μένει να φανεί εάν θα τηρηθεί και φέτος αυτή η διαδικασία ή εάν θα διαφοροποιηθεί.

To Δώρο Πάσχα 2026

Δεν θα χορηγηθεί το ίδιο ποσό του Δώρου Πάσχα 2026 σε όλους τους επιδοτούμενους ανέργους καθώς αναμένεται να υπολογιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ

Όσοι λοιπόν λαμβάνουν σήμερα το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένα «μυστικά» για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026. Αναλυτικά:

1) Γενικά

Το Δώρο Πάσχα ισούται με το μισό ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, δηλαδή με 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και συγκεκριμένα σήμερα ανέρχεται στα 270 ευρώ. Ωστόσο αυτό, προβλέπεται να αυξηθεί στην περιοχή των 279,45 ευρώ με 291,60 ευρώ επειδή θα αναπροσαρμοστεί εκ νέου προς τα πάνω από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός και θα επηρεαστεί και το ποσό του Δώρου Πάσχα των ανέργων. Ακόμη αναφέρεται πως ο κατώτατος μισθός ενδέχεται να αυξηθεί από 3,50% έως και 8%, δηλαδή να κυμανθεί στην περιοχή των 910,8 ευρώ με 950,40 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα.

2) Ολόκληρο ποσό του Δώρου Πάσχα

Αυτό δοθεί στους ανέργους που δούλεψαν στο παρελθόν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και χωρίς διακοπή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

3) «Κουρεμένο» Δώρο Πάσχα

Αυτό θα καταβληθεί στους ανέργους που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και που επιδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Εάν το διάστημα της χορήγησης του τακτικού επιδόματος ανεργίας ήταν μικρότερο από 1η Ιανουαρίου-30 Απριλίου, τότε θα γίνει και ανάλογη προσαρμογή στο ποσό του Δώρου Πάσχα. Δηλαδή θα καταβληθεί ενίσχυση που θα ισούται με 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

Οι πολίτες που επιδοτήθηκαν για 1 μήνα από τη ΔΥΠΑ, θα πάρουν 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Οι πολίτες που επιδοτήθηκαν για διάστημα 2 μηνών από τη ΔΥΠΑ, θα πάρουν 6 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Το νέο επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, η νέα αύξηση που θα γίνει από την 1η Απριλίου 2026 στον κατώτατο μισθό αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον υπολογισμό του νέου επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, δεν αποκλείεται ο υπολογισμός του ποσού του Δώρου Πάσχα να γίνει με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας.

Υπενθυμίζεται, πως το σταθερό μέρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποδοχές του δικαιούχου και για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος ισχύουν τα παρακάτω:

Αρχίζει από το 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό) και μειώνεται σταδιακά στο τέλος της περιόδου επιδότησης. Συγκεκριμένα:

Κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου, το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισούται με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής, το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη .